Coronavirus, cinque regioni dal rosso all’arancione. E la Campania?

C’è attesa per le decisioni e per l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, chiamato a valutare il report dell’ISS sul monitoraggio dell’epidemia da Covid-19. Cinque regioni potrebbero uscire dalla zona rossa ed essere inserite in zona arancione. Si tratta di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana, con la conseguente riapertura di alcuni negozi, tra cui parrucchieri ed estetisti.

E la Campania? La situazione della nostra regione è in leggero miglioramento, ma questo potrebbe non bastare per divincolarsi dalla zona rossa. In cinque settimane il calo dei contagi c’è stato, ma in forma lieve e non come ci si auspicava. Ecco perché la Campania dovrebbe restare in zona rossa fino al prossimo monitoraggio (due settimane?).