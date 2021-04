Coronavirus, Campania verso la Zona Arancione: cosa cambierà?

Nelle ultime due settimane, i dati del contagio da Covid-19 in Campania, seppur restando alti, dovrebbero convincere il Governo a far scivolare la regione in Zona Arancione, dopo tre settimane di Zona Rossa.

Contrariamente alla Zona Rossa, con il passaggio in Zona Arancione i cittadini campani potranno uscire di casa – una volta al giorno – per fare visita a parenti e amici. Riapriranno alcuni negozi rimasti chiusi durante la Zona Rossa, a partire dai parrucchieri e dai barbieri.

Per ciò che concerne la scuola ci sarà la ripresa dell’attività didattica in presenza, a partire dal 7 aprile, per le scuole per l’infanzia, le elementari e le medie, mentre per le superiori è fissato un limite minimo del 50% di studenti in classe fino a un massimo del 75% per ogni classe. Con il nuovo DPCM in vigore da martedì 6 aprile, le regioni non potranno chiudere le scuole.