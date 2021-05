Coronavirus, Campania in bilico tra giallo e arancione: domani l’ufficialità

È attesa per domani la decisione del Ministro della Salute, Roberto Speranza per i nuovi colori che accompagneranno le regioni d’Italia nella settimana dal 10 al 16 maggio.

L’attenzione è rivolta soprattutto alla Campania, in bilico tra il giallo e l’arancione. I numeri sono al vaglio dell’ISS e non si esclude la possibilità di una retrocessione della regione in zona arancione.

I numeri degli ultimi giorni, però, confortano e fanno pendere l’ago della bilancia verso il “giallo” grazie al leggero miglioramento dell’indice positivi/tamponi sceso al 6,6%, la diminuzione del numero di sintomatici, uno dei fattori presi in esame per calcolare l’indice di contagio e la diminuzione di ricoverati in terapia intensiva.