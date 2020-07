Coronavirus, Ariano Irpino si è liberato dal Covid-19: non ci sono più positivi

È guarito l’ultimo residente di Ariano Irpino affetto da Coronavirus.

Significa che nel comune ufitano, il più colpito in Irpinia per numero di contagi e di decessi, non risultano più soggetti positivi al Covid-19.

Lo ha comunicato l’Asl di Avellino, annunciando la guarigione della persona colpita dal virus il 3 luglio.

Al fine di garantire e tutelare la salute dei cittadini, l’Azienda Sanitaria Locale continua l’opera di monitoraggio del territorio, effettuando tamponi naso-faringei sulla popolazione, ove necessario o su richiesta dei Medici di Medicina Generale.