Ariano Irpino piange un’altra vittima del Coronavirus.

Si tratta di una donna di 96 anni, ricoverata nel reparto di Medicina del Frangipane.

E’ il ventesimo decesso nel comune ufitano.

Dall’ospedale del Tricolle, però, verranno pure dimesse tre persone in giornata. Giusto in tempo per festeggiare la Pasqua in famiglia, anche se in isolamento.

Sale il conto delle vittime, in Irpinia, arrivate a 46. Ma aumentano anche i guariti, che ora sono 24.