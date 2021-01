Coronavirus, alunno contagiato: classe del Solimena in isolamento

Un caso di Covid-19 è stato riscontrato presso la scuola Solimena di Avellino.

Un alunno è risultato positivo al Coronavirus e per questo motivo l’intera classe è stata messa in isolamento per permettere le operazioni di sanificazione.

A informare la collettività è stata la dirigente scolastica dell’istituto del capoluogo: “Vista la comunicazione pervenuta in data 28 gennaio 2021 alle ore 19,30 dall’ASL di Avellino circa il caso di un alunno positivo al Covid 19 dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 29 gennaio 2021 e l’attivazione della didattica a distanza a partire dal 29 gennaio 2021 fino a nuove disposizioni”.