Coronavirus: i casi in Irpinia registrati negli ultimi tre giorni salgono a dieci.

Alla donna di Moschiano, ai sei di Santa Lucia di Serino e all’anziano di Santo stefano del Sole, si aggiungono due residenti nel comune di Rotondi, appartenenti allo stesso nucleo familiare.

A confermare la positività al tampone, effettuato ieri mattina, è stato il Sindaco del comune irpino. I due positivi si trovano in quarantena, ma in condizioni di salute che non destano preoccupazioni.