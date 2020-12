Coronavirus, altre due vittime irpine al Moscati di Avellino

Sono deceduti altri due pazienti irpini ricoverati al Covid Hospital del Moscati di Avellino.

Si tratta di un 63enne di Monteforte Irpino e di un 73enne di Avellino.



Il 63enne era stato ricoverato il 30 novembre in terapia sub intensiva e il 5 dicembre era stato trasferito in terapia intensiva.



Il 73enne era ricoverato dal 18 novembre (terapia subintensiva) ed era stato intubato il 24 novembre.