Coronavirus all’Ospedale Moscati di Avellino: 96 dipendenti in quarantena

Novantasei persone, per adesso, sono state poste in sorveglianza sanitaria fiduciaria (quarantena) e monitorati dall’Asl di Avellino, in seguito al caso dell’insegnante di Striano risultata positiva al Covid-19 ed ora ricoverata presso l’ospedale per malattie infettive “Cotugno” di Napoli.

La donna, nei giorni scorsi, ha fatto visita a un familiare ricoverato presso il Moscati di Avellino: l’uomo è stato sottoposto al tampone che ha dato esito negativo.

Il gruppo di 96 persone è composto dal personale medico e infermieristico del reparto di otorinolaringoiatria del Moscati; dai sanitari del pronto soccorso, a cui la donna ha chiesto aiuto in seguito a un malore accusato il 26 febbraio.

Particolari protocolli dovranno seguire anche i pazienti presenti nel pronto soccorso e nel reparto di otorinolaringoiatria durante la permanenza della 47enne di Striano.

A darne notizia, Maria Morgante, direttore generale dell’Asl di Avellino, prima del vertice urgente tenuto in prefettura, nel pomeriggio.

C’è il solito quesito: i familiari di medici e infermieri ora in quarantena dovranno seguire lo stesso protocollo oppure potranno uscire e frequentare altre persone?

Stesso discorso per i familiari delle persone ricoverate in ospedale oppure dimesse ma presenti nei reparti quando la donna – ora risultata positiva al test per il Coronavirus – ha frequentato quei luoghi.

La situazione comincia a diventare davvero preoccupante e deve essere gestita con la massima oculatezza.