Coronavirus, al Frangipane esauriti i posti letto in Terapia Intensiva e Medicina Covid

L’Asl di Avellino ha comunicato il numero di pazienti attualmente ricoverati presso i vari reparti del Frangipane di Ariano Irpino.

Esauriti i posti letto in Terapia Intensiva (sette pazienti) e in Medicina Covid (dodici pazienti).

Diciannove pazienti, invece, sono ricoverate in Area Covid, di cui quindici (su sedici posti letto) in Medicina e quattro (su dieci posti letto) in Sub-Intensiva.