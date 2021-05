Coronavirus, abolite restrizioni d’età: vaccini “liberi” dal 10 giugno?

MILANO (ITALPRESS) – Bepanthenol Tattoo, la pasta trattamento intensivo con Pantenolo di Bayer lancia assieme ad ENPA, L’Ente Nazionale Protezione Animali, The Preservation Tattoo, progetto per accrescere la conoscenza e la salvaguardia delle specie animali a rischio estinzione in Italia.Secondo uno studio dell’International Union for Conservation of Nature – l’organizzazione che monitora le specie in […]