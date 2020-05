Coronavirus, 60 nuovi casi ad Ariano Irpino: erano risultati positivi al test sierologico

Sessanta arianesi dei 650 positivi al test sierologico sono risultati positivi anche al tampone naso-faringeo.

In 13444, su una popolazione di 17823 residenti, si sono sottoposti allo screening voluto dalla regione Campania per monitorare il contagio da Coronavirus nel comune ufitano, ex zona rossa.

Su 13444 soggetti, 650 sono risultati positivi al test sierologico, ovvero il 4.83% della popolazione studiata. Questi 650 si sono sottoposti al tampone naso-faringeo per stabilire se la positività fosse ancora in atto.

Sessanta cittadini (quindi il 9.2% dei testati) sono risultati positivi, pari allo 0.44% sul totale della popolazione sottoposta a screening.

I cittadini risultati positivi al tampone saranno messi in isolamento e come da protocollo saranno individuati e monitorati gli eventuali contatti.