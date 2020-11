Coronavirus, 160 nuovi positivi in Irpinia: male Avellino, Montoro e Pago Vallo Lauro

ROMA (ITALPRESS) – Subaru nel mese di dicembre aprirà una base di sviluppo per l’intelligenza artificiale nel quartiere di Shibuya, a Tokyo. Si chiamerà “Subaru Lab”.Per raggiungere l’obiettivo di zero incidenti stradali mortali nel 2030, la casa automobilistica sta infatti lavorando in ricerca e sviluppo per un ulteriore miglioramento della sicurezza, integrando le capacità di […]