Comune di Avellino, un altro dipendente positivo: domani chiusura degli uffici?

Ci risiamo. A distanza di dieci giorni, si registra un nuovo caso positivo al Covid-19 presso gli uffici del Comune di Avellino.

Si tratterebbe di una persona in servizio presso l’ufficio elettorale. La notizia è stata comunicata solo ad alcuni impiegati, quelli che lavorano negli stessi ambienti della dipendente risultata positiva al tampone.

Al momento nessuna decisione è stata ufficializzata dal Comune circa la chiusura degli uffici per la sanificazione, come avvenuto in occasione della positività da parte di un dipendente.

In quella circostanza fu avviato anche uno screening interno attraverso cui una trentina di impiegati comunali furono sottoposti a tampone.

Non solo quelli entrati in diretto contatto con l’uomo sul posto di lavoro, presso il Comune di Avellino, ma anche soggetti che avevano avuto rapporti dovuti ad hobbies condivisi.

In questo caso – al momento – non si registrano decisioni da parte dell’Amministrazione Comunale se non quella di invitare alcuni dipendenti a starsene a casa, mentre i sindacati – ai quali si sono rivolti alcuni iscritti – non sono intervenuti sulla nuova vicenda.

Pare proprio che si stia arrivando a un clima di rassegnazione…