Centri migranti in Irpinia: rinvio a giudizio per Petrilli e tre funzionari Prefettura

Rinvio a giudizio per Ciriaco Petrilli, 67 anni, di Flumeri, per anni gestore di centri di accoglienza per migranti in vari comuni della provincia di Avellino. Al processo in calendario per il 30 novembre dovranno presentarsi pure tre funzionati della Prefettura di Avellino, tuttora in servizio: Pierluigi Damiani, 51 anni, di Avellino, Michelina Isernia, 56 anni, di Avellino e Mario Gallo, 55 anni, di Capriglia Irpina.

Questa la decisione assunta dal gup del Tribunale di Benevento, dottore Vincenzo Landolfi, dopo avere esaminato le posizioni dei numerosi soggetti finiti nell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Benevento in merito alla gestione dei centri per migranti in tra il 2015 ed il 2017. Le quattro persone rinviate a giudizio, ciascuna per le rispettive ed eventuali responsabilità, dovranno rispondere di vari reati, dall’abuso di ufficio alla rivelazione di segreti di ufficio, dalla truffa alla frode nelle pubbliche forniture, nonchè falso materiale ed ideologico e malversazioni ai danni dello Stato.