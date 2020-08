C’è il Covid, niente processione a Ferragosto: ecco il programma della Diocesi di Avellino

Il Covid-19 non ha ancora smesso di preoccupare e per evitare assembramenti, oltre ai festeggiamenti civili, a Ferragosto sarà vietata pure la processione della Madonna Assunta, appuntamento particolarmente sentito dai fedeli irpini e non solo.

La Diocesi di Avellino ha stabilito che la Statua della Vergine verrà esposta in Pizza Libertà, su un palco installato di fronte alle fontane, in direzione Corso Vittorio Emanuele.

Oggi, giovedì 13 agosto, alle ore 19, si terrà la messa al Duomo in memoria di San Modestino, patrono di Avellino e dei compagni martiri, celebrata dal Vicario vescovile don Enzo De Stefano.

Domani, venerdì 14 agosto, è in programma una veglia mariana all’aperto a partire dalle ore 21.

A Ferragosto, al Duomo di Avellino, si terranno le sante messe alle ore 6, 7.30, 9, 10.30, 12 e 18.

Sempre a Ferragosto, in Piazza Libertà, a partire dalle ore 20, è in programma l’omaggio floreale della città di Avellino alla Vergine Assunta. A seguire si terrà la santa messa all’aperto celebrata dal Vescovo Aiello.

Infine, il 16 agosto, sarà la volta delle sante messe al Duomo, alle ore 8, alle ore 10.30, alle ore 12 e alle ore 19.