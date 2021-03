Cassiere della Bper di Solofra truffa i clienti e scappa con un milione di euro

Ha truffato la banca dove prestava servizio, per circa un milione di euro.

Uno dei cassieri della sede di Solofra della Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha messo in atto una truffa milionaria ai danni dei contribuenti, prelevando somme di denaro dai conti correnti, per poi fuggire all’estero col bottino, prima di essere scoperto.

L’allarme è scattato quando alcuni clienti si sono accorti che sui loro conti correnti erano spariti i soldi, investiti in fondi inesistenti. Secondo la magistratura, il cassiere avrebbe messo in atto un sistema con il quale i clienti pensavano di guadagnare, quando in realtà erano solo gli interessi a circolare sui loro conti, mentre il truffatore intascava cospicue somme di denaro.