Campania in Zona Bianca e coprifuoco eliminato: ecco le novità

Quasi tutta l’Italia in Zona Bianca (ad eccezione della Valle d’Aosta) e via il coprifuoco che da diversi mesi limita gli spostamenti degli italiani, prima fino alle ore 22, poi alle 23 e infine entro mezzanotte.

La Campania è “Bianca”, ecco quali saranno le novità rispetto alla Zona Gialla.

Riaprono i locali di intrattenimento e le sale da ballo, ma non sarà consentito ballare (solo ascoltare musica e ristorarsi). Riaprono le sale giochi e le sale slot, così come le piscine al chiuso.

Non cambia nulla sull’utilizzo delle mascherine, che resta obbligatorio almeno fino al 5 luglio, quando poi dovrebbe essere eliminato all’aperto. Per bar, pizzerie e ristoranti cambia il limite di persone non conviventi per ciascun tavolo (da 4 a 6).