Bufera serie D: calcio scommesse e partite aggiustate, c’è pure il San Tommaso

Partite truccate nel girone I di serie D del campionato 2019-2020.

A seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dal Nucleo Centrale della Polizia dei Giochi e delle Scommesse del Servizio Centrale Operativo di Roma, il Procuratore della Repubblica di Enna, Massimo Palmeri, ha richiesto il rinvio a giudizio di 8 soggetti (tesserati FIGC: atleti, dirigenti ed allenatori) per il reato di frode in competizioni sportive.

La frode sportiva riguarda altri tesserati di Acireale, San Tommaso, Gela, Licata, Rotonda, Alcamo e Marsala.

Ecco le partite

Le partite sotto la lente di ingrandimento per la scorsa stagione di serie D sono: Acireale-Troina del 22.9.2019, Palermo-Troina 28.12.2019 senza che tuttavia i rosanero al momento si ritrovino coinvolti nell’inchiesta come parte attiva, Corigliano-Troina del 24.11.2019, Troina-San Tommaso del 2.2.2020, Troina-Marina di Ragusa del 16.2.2020, Marsala-Troina del 23.2.2020, Licata-Corigliano del 9.2.2020, San Tommaso-Acireale del 9.2.2020.

Gli atti dell’indagine sono stati trasmessi anche alla procura federale della Federcalcio.

Un fascicolo di 32 pagine avente come oggetto la “Trasmissione atti da parte della procura della repubblica di Enna in ordine a condotte di presunto illecito sportivo poste in essere da tesserati di società partecipanti al campionato di Serie D 2019/2020.