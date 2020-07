Bomba allo sportello ATM dell’ufficio postale di Casalbore: indagini in corso

Intorno alle 2.40 di questa notte, un ordigno è stato fatto esplodere davanti allo sportello ATM dell’ufficio postale di Casalbore.

Sul posto si sono portati i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino e la squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che hanno messo in sicurezza l’area interessata dalla deflagrazione.

Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili e per quantificare il bottino del colpo. .