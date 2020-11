Bimba di 40 giorni in fin di vita al Frangipane: trasferita al Cardarelli

PARMA (ITALPRESS) – Pareggio e poche emozioni tra Parma e Fiorentina allo Stadio Tardini. L’avvio di partita promette bene, ma le due squadre peccano di incisività dalla trequarti in poi. I cambi di Liverani e Iachini nella seconda frazione non cambiano le sorti di uno 0-0 che non fa felice nessuno. I padroni di casa […]