Avellino, spaccio di droga in Piazza Kennedy: denunciati due africani

ROMA (ITALPRESS) – “Negli anni hanno provato a dividere il MoVimento 5 Stelle in tutti i modi, senza riuscirci mai.Ci hanno attaccato e continuano a farlo in maniera strumentale.Ogni giorno non mancano le cattiverie contro di me, contro il MoVimento. Falsità su falsità. Ci provano da anni, ma non ci riusciranno”. Lo scrive su Facebook […]