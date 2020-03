Avellino, si rompe automezzo: interrotta la sanificazione delle strade

Il Comune di Avellino ha comunicato alla cittadinanza il mancato completamento delle operazioni di sanificazione delle strade urbane, a causa di un guasto a uno degli automezzi adibiti al trasporto del liquido da irrorare.

La disinfezione prevista verrà completata a partire dalle 23.30 di questa sera, mercoledì 11 marzo.

Le strade interessate sono: prolungamento di via Roma, Valle, Rione Aversa, Pianodardine, Ferrovia, Rione Parco, Bellizzi, Cupa San Leonardo, via Francesco Tedesco, via F.lli Troncone, Picarelli, Roseto, Parco Matarazzo, via Scandone e Tuoro Cappuccini.