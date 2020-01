Avellino, sequestrati quintali di formaggi, carne e pasta dannosi per la salute

Gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Avellino hanno sequestrato un grosso quantitativo di prodotti caseari lavorati, insaccati di carni e pasta lavorata fresca, tutti non tracciati, di dubbia provenienza e in cattivo stato di conservazione.

La Polstrada ha fermato un furgone frigo sull’Autostrada A/16, ad Avellino. A un primo esame visivo, gli agenti si sono accorti del pessimo stato del mezzo di trasporto, della non perfetta chiusura ermetica dei portelloni e del frigo non funzionante.

La Polstrada ha quindi chiesto l’intervento del personale dell’ASL – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Avellino, che ha accertato il cattivo stato di conservazione dei prodotti, tanto da essere potenzialmente dannosi alla salute.

Si è proceduto, quindi, al sequestro dell’intero carico, sanzionando il detentore, un 58enne residente in Provincia di Campobasso, per la violazione alla normativa sull’igiene degli alimenti in materia di tracciabilità e corretta conservazione, con deferimento in concorso con il titolare/proprietario del veicolo (residente in Provincia di Campobasso, ma di nazionalità rumena) alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Avellino.

Il personale ASL ha definitivamente accertato la non commestibilità dell’intero quantitativo della merce disponendone l’immediata distruzione.

Gli operatori di Polizia hanno contestato ulteriori illeciti, comminando una sanzione pari ad € 4.130, poiché il veicolo utilizzato per il trasporto risultava non idoneo. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Inoltre il conducente del veicolo non risultava iscritto nell’albo degli autotrasportatori.