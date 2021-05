Avellino, scuole superiori in DAD per un’altra settimana. Scatta la denuncia del Codacons

Scuole superiori in DAD, ad Avellino, per un’altra settimana.

Lo ha annunciato il Sindaco Gianluca Festa in una diretta Facebook: “Farò di tutto per tutelare la salute della mia comunità”, ha dichiarato, anticipando l’off limits delle lezioni in presenza almeno fino a sabato 22 maggio.

Intanto il Codacons Campania ha denunciato Festa alla Procura di Avellino, per interruzione di pubblico servizio e abuso d’ufficio, “perché non consente ai ragazzi delle secondarie superiori di tornare in presenza”, si legge nella nota del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.