Avellino, rissa in Piazza Libertà: volano bottiglie, un ferito e tanta paura

Serata di Ferragosto particolarmente movimenta ad Avellino.

Una rissa si è verificata questa sera nella centralissima Piazza Libertà, dove era presente tantissima gente.

Dapprima urla provenienti dalla galleria del Palazzo Ercolino, poi un fuggi fuggi generale: sono stati visti alcuni extracomunitari litigare brandendo bottiglie.

Un uomo è stato colpito alla testa da una bottiglia, riportando una ferita provocata dal vetro, tanto da essere trasportato in ospedale dal personale del 118.

Sul posto sono prontamente accorse pattuglie dei Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

Una persona è stata fermata per accertamenti mentre altre sono in corso di identificazione mentre alcuni protagonisti della rissa si sarebbero dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri in merito alla lite tra extracomunitari che si è verificata in piazza Libertà.

Indagini sono in corso per stabilire cause e responsabilità per l’accaduto che ha provocato molta paura tra le numerose persone che si trovavano in quella zona particolarmente affollata.

L’immediato intervento delle forze dell’ordine è servito a riportare la situazione sotto controllo.