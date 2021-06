Avellino, parcheggio gratuito solo per i consiglieri comunali: l’ira dei dipendenti

Consiglio comunale in corso presso il Palazzo Municipale di Avellino.

Premessa: il garage del Comune è stato chiuso, semplicemente perchè è emerso che era privo del certificato anti-incendio, quello che viene richiesto dai Vigili per Fuoco per concedere l’agibilità dei locali.

Da qualche settimana, dunque, i dipendenti del Comnune – impossibilitati ad usufruire del garage sottostante gli uffici – sono costretti a parcheggiare nelle strisce blu con un esborso medio che va dai 6 ai 9 euro al giorno.

Per i consiglieri comunali, invece il parcheggio è sicuro e gratis: proprio dinanzi al palazzo del Comune, dove l’accesso è vietato con tanto di cartello, catena di delimitazione e vigili pronti a fare intervenire il carro attrezzi.

Per la serie “io sono io e voi non siete…” (cfr. Marchese del Grillo), questa mattina i consiglieri comunali hanno potuto parcheggiare le loro autovetture in quello spazio “proibito” provocando le reazioni indignate dei dipendenti, i quali si sono premurati di farci pervenire qualche foto in redazione.

In realtà ci hanno fornito pure i nominativi dei consiglieri comunali che hanno parcheggiato, con indicazione di tipo di vettura e numero di targa ma, per la privacy, omettiamo di fornire pubblicamente tali dettagli .

Un particolare: le auto sono quasi tutte blu, si potrebbe pensare che siano vetture di servizio. Invece sono tutte di proprietà dei consiglieri comunali (anche l’elegantissima Mercedes decappottabile) per i quali pare proprio che il colore blu sia quello preferito.