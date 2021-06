Avellino-Padova, è caccia al biglietto: ecco come fare

C’è grande attesa per la gara di ritorno della semifinale tra Avellino e Padova. Dopo il pareggio conseguito domenica allo stadio Euganeo, la squadra irpina ha ipotecato il passaggio alla finale per la promozione in serie B.

E’ iniziata la caccia al biglietto, considerando che solo un migliatio di persone potranno avere accesso allo stadio Partenio.

Da domani, a partire dalle ore 10.00, saranno in vendita, esclusivamente online (www.vivaticket.it), i tagliandi per assistere alla partita Avellino-Padova, in programma mercoledì 9 giugno 2021 alle ore 17.30 allo stadio “Partenio-Lombardi”.

Per l’esigua capienza (soltanto 1000 posti) non ci saranno tagliandi omaggio, sia per sponsor che per invitati.

Per ottenere il ticket valido per l’accesso alla gara bisognerà esclusivamente acquistarlo.

Questi i prezzi dei biglietti:

Curva Sud

Possessori di FIDELITY CARD: euro 12,00;

Prezzo INTERO: euro 18,00;

Tribuna Montevergine Laterale

Possessori di FIDELITY CARD: euro 20,00;

Prezzo INTERO: euro 28,00;

Tribuna Montevergine Centrale

Possessori di FIDELITY CARD: euro 35,00;

Prezzo INTERO: euro 50,00;

I possessori della 1912 dovranno obbligatoriamente presentare al varco d’ingresso il biglietto e la stessa tessera per assister al match. Va specificato che il biglietto ridotto è valido soltanto per il singolo possessore di fidelity card.