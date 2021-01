Avellino, non risponde ai vicini: 82enne trovata morta in casa

Tragedia ad Avellino, dove i Vigili del Fuoco intervenuti in un’abitazione in Via De Feo, hanno rinvenuto il cadavere di una signora di 82 anni.

L’anziana da ore non rispondeva ai richiami dei vicini di casa che, allarmati, hanno avvisato pompieri e forze dell’ordine, prontamente intervenuti sul posto.

Con l’ausilio di una scala, I Vigili del Fuoco sono entrati in casa passando dal balcone. Per la donna non c’è stato nulla da fare, inutile l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha constatato il decesso.