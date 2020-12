Avellino, Natale low cost: solo qualche addobbo, niente luminarie e maxi albero

Avellino dovrà rassegnarsi a un Natale a basso profilo, come dichiarato dall’assessore agli eventi, Stefano Luongo.

La decisione è stata presa per fronteggiare l’emergenza Covid, evitando gli assembramenti nel centro città e l’arrivo nel capoluogo di persone della provincia attratte, magari, dalle iniziative del Comune di Avellino. Ma anche per evitare spese folli, come già avvenuto in estate, con l’annullamento del concertone del 16 agosto.

Verranno addobbati soltanto gli alberi di Piazza Libertà e quelli delle strade principali. Niente luminarie e non ci sarà spazio neppure per il maxi albero di Natale posizionato tra Piazza Libertà e l’inizio di Corso Vittorio Emanuele. Parte dei fondi verranno destinati al sociale.