Avellino, movida fuori controllo: Polizia e Carabinieri in azione

Le foto e i messaggi che stanno affollando la mail di Irpiniaoggi non si contano più.

In certi casi le immagini contano più di ogni parola.

E cosa si vuole dire e raccontare di quanto si sta verificando proprio in queste ore di un sabato sera di assoluta follia, ad Avellino?

Dalle 22,30 ci stanno mandando foto diversi lettori e tanti cittadini indignati, con frasi come queste:

Questi sono pazzi, meglio se ci chiudono di nuovo in casa!!

Sembra di essere a ferragosto, mai vista tanta gente a festeggiare.

Piena movida in Via De Conciliis/Platani, altro che assembramenti… è il delirio!

Altri sollecitano l’intervento delle forze dell’ordine che arrivano presto.

Mancano i controlli, andrebbero tutti denunciati e multati

Dopo mezz’ora però arrivano i nostri, ovvero Polizia e Carabinieri.

Eccoli in azione nel primo filmato.

3

In questo secondo filmato è possibile verificare l’assembramento tra Viale Italia e Corso Vittorio Emanuele prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Altre situazioni del genere si sono registrate pure a Tuoro Cappuccini, Via Capozzi e nei pressi del Tribunale.

Guerra social

Sui social il dibattito diventa ampio, con l’intervento pure di una legione di imbecilli le cui argomentazioni non hanno bisogno di commenti.

Non vi preoccupate è in atto la “selezione naturale”, commenta con ironica intelligenza Tony Impara, al quale offre sostegno Mirella DeAngelis “E’ possibile non intervengono le forze dell’ordine? Anche prima a via Capozzi, gia’ segnalato per un locale..questi non hanno capito nulla! Se richiudono anche i locali hanno finito di ” campare”..E basta!!!

In difesa dei giovani in festa interviene Felice D’Amato Nessuno che si fa i caxxi suoi?!!?

Lina Battista gli risponde in modo educato: Mi raccomando, non rischiamo mai di diventare intelligenti. Nemmeno per sbaglio ma ad incalzare è Michele Stanco che appoggia D’Amato e aggiunge: Ma che palle, ma fatevi na vota i vostri… Che tristezza che siete. Ma fatela finita, prendete una boccata d aria invece di stare sempre col ditino puntato.

Stesso stile da persona con studi ad Oxford dimostrato da Paky Sperduto: Ci stati levann a salute. A gente tene bisogno di uscire chi ha paura si stesse rint a casa dobbiamo convivere col l ipotetico virus e allora nn scassate la minch.

Sono le voci stonate offerte in un coro di unanimi condanne nei confronti di quanti non rispettano le regole e mettono a repentaglio la salute altrui.

Da soggetti del genere, i cui commenti sono da incoscienti, cosa c’è da aspettarsi? Quali multe e denunce potranno mai servire?

Potrebbe pensarci però un bel mattoncino del covid-19 per fare trascorrere loro un pò di tempo, in modo intubato, standosene lì a meditare sui concetti da profilo di “deficienti doc” offerti pubblicamente.

Incoscienti da punire

Ecco gli altri commenti raccolti:

Politi Alessia Una vergogna ragazzi scostumati, senza rispetto per gli altri mascherine abbassate. Mangiano come i maiali e buttano i cartoni delle pizze e le bottiglie nei giardinetti!

Antonella Picariello suggerisce: Comunque la polizia invece di passa in macchina per il corso dovrebbero camminare a piedi!! e Filomena Ferretti chiede lumi: Scusami, ci vuole per forza la polizia per rispettare le regole. E poi scusate un’attimo: tutti a lamentarci dei soldi che non ci sono e che non sono arrivati però tutti pronti con la camicia stirata per la movida per bere e festeggiare.

Miriam Sabatino informa che: In zona capozzi/scandone non si sono fatti mancare nemmeno i fuochi d’artificio.

Rosanna Maisto dice: Se De Luca chiude fa bene perché x colpa di queste persone andiamo di mezzo tutti

Luca Relmi sostiene: I controlli servono, ci sta una legge e va rispettata. Attualmente chi fa assembramenti è un criminale, commette reato perché va contro la legge

Marilina Amoroso Sarebbe ora richiudere tutto per certi incoscienti coglioni… …li farei stare una settimana in un reparto covid……e poi vedremo se la tirate fuori un briciolo di intelligenza e rispetto anche per chi non c’è più….

Antonietta Covone Ma come vogliamo fare bene grazie a questi deficienti

Orlando Lorenzo Furioso andate a vedere in via fratelli ciocca il caos totale con locali ancora aperti

Pure sugli orari di chiusura non rispettati sono scattate le azioni di Polizia e Carabinieri.

Il primo weekend del dopo “chiusura totale” è stato un disastro.