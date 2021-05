Avellino, la sosta diventa gratuita: macchinette fuori servizio

Gli automobilisti di Avellino ringraziano Acs e Comune capoluogo: i parcometri non funzionano e allora niente pagamento per la sosta in città.

Le macchinette sono andate in tilt perché è scaduto il contratto di manutenzione e si è aperto il solito scaricabarile: per bocca del presidente della ACS, Paolo Spagnuolo, si viene a sapere che “la competenza per il rinnovo del contratto è del Comune” che, invece, ha deciso di indire una nuova gara anziché procedere alla proroga del contratto in essere. Peccato che le operazioni burocratiche siano iniziate quando il contratto è ormai scaduto e, considerando i tempi necessari per procedere al nuovo atto, per gli automobilisti che parcheggiano ad Avellino, la sosta diventa una pacchia. Per il Comune, invece, un introito in meno.