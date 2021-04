Avellino, il paradosso di Paola: “Pagata dal Comune per non lavorare perché disabile”

Sindaco di Avellino Gianluca Festa e Segreterio Generale Vincenzo Lissa, qualche domanda facile facile per voi due:

1 – vi siete visti in televisione, nella trasmissione “Le Iene” vista da milioni di telespettatori?

2 – avete riascoltato le dichiarazioni che avete rilasciato?

3 – i vostri amici, parenti e conoscenti che vi hanno visto in tv, cosa vi hanno detto? oppure per pudore hanno finto di non avere seguito la trasmissione’

4 – Almeno voi che l’avete senz’altro vista: siete arrossiti?

Che figuraccia

Lo avevamo scritto tre anni fa, sottolineando all’epoca la figuraccia fatta dal Comune di Avellino che pagava da anni una dipendente per non farla lavorare, senza riuscire a trovarle qualcosa da fare, solo perchè è disabile.

E’ un complimento parlare ancora di figuraccia, specialemente dopo avere ascoltato le risposte dei due rappresentanti del Comune (sindaco e segretario generale) e pure dell’elegantissima e simpatica dirigente del settore, che non è stata da meno rispetto ai due uomini che rappresentano il Comune.

Avremmo tante altre domanda da rivolgere a costoro: sarà meglio se a farle sia un magistrato perchè il Comune di Avellino, oltre a esercitare mobbing, non ha rispettato la sentenza emessa dal Giudice Luce del Tribunale di Avellino.

Strafottenza allo stato puro

Imbarazzante per i due rappresentanti del Comune capoluogo l’intervista condotta da Matteo Viviani, inviato de “Le iene” che ha incontrato il sindaco e il segretario generale per trovare una soluzione definitiva per una questione che va avanti da 11 anni, come i lavori del tunnel, della riqualificazione del Castello, della metropolitana leggera e di tante altre cose da “campa cavallo” che si registrano ad Avellino, la gittà giardino, la città enjoy, la città abbandonata.

Preferiamo che a parlare siano le immagini e le risposte che troverete nel servizio qui sotto riportato.

La ricostruzione dei fatti

Paola De Angelis è una dipendente del Comune di Avellino. Nel 2017 aveva raccontato la sua storia all’inviato de “Le Iene”: pagata per non lavorare perché disabile, il tutto documentato con foto e video della sua giornata lavorativa.

Si è laureata a 23 anni con 110 e lode, ha vinto due concorsi al Comune di Avellino, ma il suo lavoro di ogni giorno è quello di… non lavorare. Forse perchè ad Avellino, in Irpinia, occorre una raccomandazione pure per fare questo?

Dopo 4 anni la De Angelis ricontatta Le Iene perché il paradosso non è cambiato nonostante la condanna di un giudice nei confronti del Comune di Avellino.

Matteo Viviani incontra il sindaco e il segretario generale ECCO IL VIDEO – CLICCA QUI