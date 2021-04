Avellino, grave incidente in Via Serroni: è il terzo in una settimana, occorrono controlli

Un altro incidente si è verificato nel tardo pomeriggio in via Serroni, la strada che da Avellino conduce a Mercogliano.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto ha sbandato ed è uscita di strada, finendo nella scarpata.

Danni notevoli alla vettura e, fortunatamente, poche contusioni per il conducente.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani di Avellino

Proprio mentre erano in corso i rilievi per l’incidente, a poca distanza si è verificato un tamponamento tra due autovetture, senza gravi danni per i conducenti.

Pochi giorni fa, lungo la stessa sttrada, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto una utilitaria e un moticiclista, quest’ultimo finito in ospedale a causa delle lesioni riportate.

Questo nuovo incidente riporta all’attenzione la pericolosità di quella strada lungo la quale l’attività di vigilanza da parte delle forze dell’ordine, in fase di prevenzione ed eventuale repressione, è inesistente.

La strada è, per gran parte, di competenza del Comune Mercogliano: attivare una pattuglia dei vigili urbani oppure dei carabinieri rappresenterebbe un sicuro deterrente per evitare altri possibili incidenti con conseguenze ancora più gravi.