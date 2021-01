Avellino, grave incidente al Rione San Tommaso: muore Debora di 17 anni

Incidente mortale all’incrocio tra Via Due Principati e Via Di Vittorio, ad Avellino, all’ingresso del Rione San Tommaso.

Per cause in corso di accertamento, una piccola utilitaria con a bordo due ragazze, si è scontrata con una Fiat 600 di colore rosso, che procedeva in senso inverso ed ha quindi concluso la sua corsa finendo contro una vettura in sosta, una 500 L di colore bianco parcheggiata all’incrocio delle due strade del Rione San Tommaso.

Secondo alcuni testimoni pare che la Smart di colore nero fosse in fase di sorpasso, al momento dell’impatto in un tratto di strada abbastanza largo.

La ragazza deceduta era sul sedile passeggero della piccola vettura guidata dalla sorella, quest’ultima poi trasportata in ospedale per le ferite riportate nell’incidente.

A causa del forte impatto, la giovane è stata sbalzata fuori dall’abitacolo: sarebbe morta sul colpo.

I sanitari hanno constatato il decesso della giovane.

Sul posto il magistrato di turno per le constatazioni di rito: si indaga per omicidio stradale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente una ambulanza e una vettura dei vigili urbani.

La sorella della vittima e il conducente dell’altra vettura, rimasti feriti, non sono in condizioni gravi.

Le due sorelle

La vittima e la sorella che era alla guida della Smart sono due ragazze molto conosciute non solo ad Avellino.

La vittima Debora Prisco, 17 anni, era al fianco di Annabella, 26 anni, dottoressa in biologia, studentessa in nutrizione e influencer, molto conosciuta per aver partecipato a Uomini e Donne.

In passato aveva partecipato anche a Miss Italia superando anche le selezioni.

Debora (a sinistra) e Annabella Prisco, le due sorelle coinvolte nell’incidente mortale

Il traffico è rimasto bloccato nella zona dell’incidente.

Momenti di disperazione e urla strazianti quando sono giunti i genitori ripetendo continuamente il nome della povera Debora, rimasta morta nell’incidente. Emozione da parte dei tantissimi presenti alla triste scena.