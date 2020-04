Avellino, festa in via Capozzi: festeggia 100 anni alla faccia del Coronavirus

Alla faccia del Coronavirus.

Questa mattina Avellino ha festeggiato I cento anni della signora Giovanna Colantuono, residente in via Capozzi che, per l’occasione, si è trasformata in una sala ricevimenti per omaggiare la nonnina appena centenaria.

Non è stata una festa pomposa, con torta gigante e palloncini colorati. Una celebrazione che i suoi cari avrebbero organizzato se il Coronavirus non si fosse temporaneamente impossessato delle nostre abitudini.

Dal balcone di casa, la signora Giovanna ha potuto ascoltare il “Tanti auguri a te” cantato dallo showman Nico Meoli.