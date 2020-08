Avellino, Festa fa guerra all’alcol a Ferragosto: ecco l’ordinanza

Con un’ordinanza con decorrenza immediata per il week-end 14-15-16 agosto e fino al 7 settembre, valida su tutto il territorio comunale, il Sindaco di Avellino ha vietato la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, dalle ore 21 in poi.

Dalle ore 19 c’è l’obbligo della vendita di bevande attraverso bicchieri monouso e il divieto assoluto di vetro e alluminio.

È vietato l’abbandono dei contenitori vuoti in aree pubbliche.

Ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto d’obbligo di garantire le regole di distanziamento sociale all’interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.