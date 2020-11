Avellino calcio, un tesserato positivo al Covid-19. Cambia l’orario del recupero col Bisceglie

FIRENZE (ITALPRESS) – “Chi me l’ha fatto fare di tornare alla Fiorentina? Il cuore e l’istinto. Trovando per le strade della città tanti tifosi mi chiedevano di tornare ma io non sarei mai andato via. La storia, ormai, la conoscono tutti. Sono tornato per riprendere anche un certo tipo di discorso. Qui c’è una sfida […]