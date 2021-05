Avellino calcio, sarà sfida al Sudtirol ai quarti dei playoff. Ecco gli accoppiamenti

È il Sudtirol l’avversario dell’Avellino ai quarti di finale dei playoff di Lega Pro.

La squadra altoatesina si è sbarazzata della Pro Vercelli nel primo turno, perdendo in Piemonte e vincendo in casa con lo stesso risultato (2-1).

Si giocherà prima al Partenio-Lombardi, domenica 30 maggio (probabilmente alle 17.30), a porte chiuse, e poi a Bolzano, mercoledì 2 giugno, con la presenza di pubblico sugli spalti.

In caso di passaggio del turno, l’Avellino affronterà la vincente di Renate-Padova, giocando in trasferta la gara di ritorno (9 giugno, il 6 quella di andata). In caso di finale, la gara di andata si giocherà al Partenio-Lombardi e quella di ritorno in campo esterno.

GLI ACCOPPIAMENTI DEI QUARTI DI FINALE

Avellino-Sudtirol

Renate-Padova

Albinoleffe-Catanzaro

Feralpisalò-Alessandria