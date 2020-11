Avellino calcio, impossibile giocare a Potenza: chiesto il rinvio alla Lega Pro

Con un breve comunicato stampa, l’Avellino calcio ha annunciato di aver chiesto alla Lega Pro il rinvio del match contro il Potenza.

“L’Us Avellino 1912 comunica che nella mattinata odierna si è provveduto a richiedere alla Lega Pro il rinvio a data da destinarsi della gara Potenza – Avellino, prevista per lunedì 23 novembre alle ore 21,00, valevole per la dodicesima giornata del campionato di serie C girone C”, si legge nella nota.

Troppe le indisponibilità nel gruppo squadra biancoverde, probabilmente colpito da altri casi di Covid-19, dopo gli otto già accertati nei giorni scorsi. Il club si gioca il bonus, vista l’impossibilità di schierare un undici competitivo contro il Potenza dell’ex Capuano, reduce da tre sconfitte di fila.

Salgono a tre, dunque, le gare da recuperare per l’Avellino, che ha saltato già Monopoli e Bisceglie e s’appresta a non disputare neppure la gara al Viviani, nel giorno in cui si commemorano le vittime del sisma del 23 novembre 1980.