Avellino calcio, fortemente D’Agostino: acquisterà il 90% delle quote

Angelo D’Agostino rileverà il 90% delle quote dell’U.S. Avellino. Fumata bianca dal summit tenuto a Montefalcione dall’editore e Nicola Circelli, amministratore del club. Il 10% resterà nelle mani della Innovation Football di Riccio e Cusano, attuali proprietari del 25% delle quote.

Circelli cederà il suo 25% per una cifra che si aggira intorno ai 370mila euro, comprensivi dei 100mila euro di caparra da restituire a Nicola Di Matteo e della parte da versare alla Innovation Football.

Allo stesso tempo Izzo, Autorino e De Lucia crederanno il loro 50% per una cifra pari a 150mila euro. Di conseguenza la spesa complessiva per l’acquisto del 90% delle quote da parte di D’Agostino si aggira sui 520mila euro. Lunedì si sono dati appuntamento dal notaio D’Amore per il nero su bianco.

Ai 520mila euro andranno ad aggiungersi le spese imminenti per il pagamento degli stipendi ai tesserati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2020, il pagamento delle vertenze mosse da 5 ex calciatori biancoverdi e la rata d’acquisto che la IDC doveva pagare alla Sidigas.

Inoltre andranno risolte le situazioni spinose con il Comune di Avellino per i canoni di locazione del Partenio-Lombardi non versati dalle precedenti proprietà (oltre 100mila euro) e l’installazione dei sediolini nelle due tribune.

Una spesa ingente, senza dimenticare i debiti nei confronti di erario e fornitori. Un paio di milioni di euro in totale.