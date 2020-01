Avellino, auto contro scooter in pieno centro: un ferito grave

Grave incidente stradale in via Morelli e Silvati ad Avellino. Un motorino si è scontrato con un’autovettura e il giovane alla guida del mezzo, nella caduta, è rimasto seriamente ferito.

Sul posto è subito giunta un’ambulanza del 118, per le prime cure del caso. Viste le condizioni di salute del ferito, si è reso necessario il trasferimento in ospedale, in codice rosso.

L’uomo, un 36enne di Contrada, è stato già sottoposto a intervento chirurgico e ora è ricoverato nel reparto di ortopedia del Moscati di Avellino.

Nessuna conseguenza per la ragazza alla guida dell’autovettura, per lei solo tanto spavento. L’incidente ha provocato un rallentamento della circolazione, prontamente ripristinata una volta messi in sicurezza i veicoli.