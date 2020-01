Avellino, altre tre auto in fiamme nella notte

I Vigili del Fuoco di Avellino sono stati impegnati in un doppio intervento nella notte, per incendi che hanno interessato due autovetture.

Gli episodi si sono verificati ad Avellino. Il primo alle ore 4.20 in via Francesco Tedesco; le fiamme che hanno avvolto il veicolo in sosta sono state spente e il mezzo è stato messo in sicurezza.

Il secondo intervento è stato effettuato alle ore 6, sempre in città, in via Giovanni Battista. Due le auto coinvolte, puntualmente spente e messe in sicurezza. In entrambi i casi nessuno è rimasto ferito.