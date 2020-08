Autostrada A16, tragedia sfiorata: un albero invade la carreggiata

SONDRIO (ITALPRESS) – Tragedia a Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio. Tre persone sono morte in seguito a una frana, causata da un forte temporale, che ha travolto l’auto sulla quale viaggiavano: sono padre, madre e figlia. In condizioni critiche un bambino di 5 anni che si trovava sullo stesso mezzo, trasportato in codice […]