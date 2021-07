Atripalda, furti e vandali in azione: allarme e preoccupazione

Quelle che vedete sono le foto scattate ad Atripalda, in alcune zone della cittadina dove si stanno registrando episodi inquietanti che destano allarme e preoccupazione tra la popolazione.

Segnalazioni di furti arrivano da Via Gramsci e Via Ferriera mentre episodi di vandalismo si segnalano in più parti del territorio atripaldese.

La richiesta della cittadinanza è di un maggiore controllo, in fase di prevenzione, da parte delle forze dell’ordine e di una adeguata e capillare azione di intervento da parte del Comune, per quanto riguarda la rimozione dei cassonetti incendiati.

Da parte di numerosi cittadini giungono pure segnalazioni di spaccio di droga, anche in zone opiuttosto centrali, ma su questo i Carabinieri stanno operando con discrezione e attenzione da tempo per porre fine a tale azione criminosa.