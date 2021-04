Atripalda, camion con azoto liquido si ribalta sulla Av-Sa: due feriti. Ultimi aggiornamenti

Una autocisterna che trasporta azoto liquido si è ribaltato intorno alle 7,20 di questa mattina sulla superstrada Avellino-Salerno, lungo la corsia che conduce verso il capoluogo irpino.

Il grave incidente è avvenuto a pochi chilometri dall’uscita della superstrada, nel tratto che va da Serino verso Atripalda al Km. 26,600.

Al momento entrambe le corsie sono chiuse al traffico.

Le operazioni si preannunciano lunghe e delicate.

E’ immediatamente scattata la messa in sicurezza della superstrada, per la pericolosità del materiale trasportato dall’automezzo.

Per cause in corso di accertamento, in una semicurva il conducente di un autoarticolato che trasportava azoto liquido, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato, appoggiandosi sulla carreggiata.

La corsia sul tratto Salerno-Avellino è rimasta bloccata per l’ingombro del pesante mezzo.

L’altra corsia – in direzione Salerno – è stata immediatamente chiusa al traffico, da parte del personale della Polizia Stradale, per il rischio connesso al tipo di materiale pericoloso trasportato dal pesante mezzo.

Sul posto è intervenuta una ambulanza per soccorrere l’autista del mezzo e personale dei Vigili del Fuoco per provvedere alla messa in sicurezza dell’area.

Il conducente ed il suo accompagnatore sono rimasti feriti e sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si sono formate lunghissime file sulla superstrada Salerno-Avellino.

3

Impegnati nelle operazioni di soccorso e sicurezza pubblica anche i Carabinieri delle Compagnie di Avellino e Solofra per invitare gli automobilisti a seguire i percorsi alternativi.

Per quanti provengono da Salerno è consigliabile l’uscita di Serino mentre quanti devono percorrere la strada da Avellino verso il capoluogo salernitano, è preferibile scegliere percorsi alternativi per raggiungere le rispettive destinazioni.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 10.30 +++

Sono in corso le operazioni di travaso dell’azoto liquido trasportato dal camion che si è ribaltato questa mattina sull’Avellino-Salerno. I Vigili del Fuoco informano che solo uno dei due occupanti del grosso mezzo è stato trasportato in ospedale, l’altro è stato visitato sul posto dal personale del 118. Il camion era diretto verso un ospedale di Bari.

+++ AGGIORNAMENTO ORE 11.30 +++

Dopo il travaso dell’azoto liquido è perfettamente riuscita anche l’operazione di ribaltamento del grosso tir, vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina sull’Avellino-Salerno, nei pressi di Atripalda. In azione i Vigili del Fuoco di Avellino.