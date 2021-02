Arrestato pirata della strada: aveva assunto cocaina e mandato una donna in ospedale

Un 27enne di Altavilla Irpina è stato arrestato dai Carabinieri della locale stazione. Dovrà rispondere dei reati di “Lesioni personali stradali gravi”, “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti e alcool” e “Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali”.

Il giovane ha provocato un incidente stradale ad Altavilla Irpina: ieri sera, nei pressi di Viale San Francesco, alla guida di un’Audi si è scontrato a forte velocità con un’autovettura di una 55enne del posto, impegnata a scaricare la spesa dal bagagliaio.

Nell’urto, la donna è stata sbalzata via e solo per miracolo non è rimasta schiacciata tra la sua auto e un altro veicolo parcheggiato lì vicino. Come se nulla fosse accaduto, il 27enna ha ripreso la marcia ed è scappato via, mentre la 55enne è stata ricoverata al Moscati di Avellino, tenuta in osservazione, per un sospetto trauma cranico e lesioni varie.

Grazie all’esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e all’acquisizione di utili informazioni, i Carabinieri di Altavilla Irpina, unitamente ai militari della Stazione di Chianche e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Avellino, sono risaliti all’identificazione del presunto responsabile, che è stato rintracciato dopo brevi ricerche.

Lo stesso, all’esito degli accertamenti, è risultato sotto l’effetto di cocaina e cannabinoidi nonché positivo al test alcolemico. Per il 27enne è quindi scattato l’arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, è stato sottoposto ai domiciliari.