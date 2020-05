Armando è guarito: ha sconfitto il Coronavirus ed è tornato a casa

Armando Leo è guarito: ha sconfitto il Coronavirus ed è tornato a casa.

L’esito negativo del tampone di controllo ha consentito al direttore provinciale del Patronato Acli di Avellino, residente a Mercogliano, di poter lasciare l’ospedale “Moscati”, dopo era stato ricoverato lo scorso 16 marzo, in gravi condizioni.

Quaranta giorni vissuti in Terapia Intensiva, giorni di apprensione per familiari e amici che, quotidianamente, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno, con frasi d’affetto e incitamenti postati sulla pagina Facebook di Armando.

Il 25 aprile la prima bella notizia: Armando, con un messaggio sui social, annunciò che il peggio era alle spalle, ringraziando chi gli era stato vicino in quei giorni.

Armando è tornato a casa, per la gioia della moglie Maria, dei figli Antonio e Francesco e di chi gli vuole bene.