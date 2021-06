Ancora sangue a Serino: 48enne aggredito da due uomini, indagano i Carabinieri

BOLOGNA (ITALPRESS) – Italia promossa nell’ultimo test amichevole prima di Euro2020. A una settimana dall’esordio contro la Turchia, gli azzurri superano al Dall’Ara la Repubblica Ceca per 4-0 e piazzano il ventisettesimo risultato utile consecutivo. A Bologna Roberto Mancini ritrova il neo campione d’Europa Jorginho in mezzo al campo mentre in difesa, davanti a Donnarumma, […]