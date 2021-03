Altavilla Irpina, brutto risveglio e paura: auto incendiata in pieno centro

Una autovettura parcheggiata in una strada del centro, ieri sera, è stata data alle fiamme intorno alle 6,30 di questa mattina.

E’ avvenuto ad Altavilla Irpina dove gli abitanti della zona abbastanza centrale, questa mattina hanno dapprima avvertito forti rumori – costituiti dallo scoppio delle gomme della vettura – quindi hanno visto alte lingue di fuoco alzarsi verso il cielo.

E’ stato dato l’allarme e sul posto sono giunti in pochissimo tempo i Vigili del fuoco di Avellino che hanno svolto le operazioni di spegnimento delle fiamme e messo l’autovettura in sicurezza, per evitare danni alle vicine abitazioni mentre è stata chiusa al traffico la strada lungo la quale era parcheggiata l’autovettura.

Tanta paura, non solo per l’incendio ma soprattutto per gli interrogativi legati a questo nuovo episodio che si registra in provincia di Avellino.

Chi ha incendiato l’autovettura e perchè? Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri. Indagini in corso.